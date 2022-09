79. mednarodni filmski festival v Benetkah zaznamovale ženske 24ur.com Pri naših zahodnih sosedih se je tudi uradno zaključil 79. mednarodni filmski festival v Benetkah. Zlatega leva za najboljši film je dobil ameriški film All The Beauty And The Bloodshed v režiji Laure Poitras. Srebrni lev, velika nagrada žirije, pa je pripadla filmu Saint Omer v režiji Alice Diop.

