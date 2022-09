FOTO: Mama Luka Dončića pripotovala v Berlin in pokazala svoje sporočilu sinu Lokalec.si V zadnjih dneh se veliko govori, da sta se Luka Dončić in njegova mama Mirjam Poterbin zaradi blagovne znamke “Luka Dončić” sprla. A vsemu sporu zaradi poslovnih zadev navkljub je Mirjam Poterbin pripotovala v Berlin, kjer tekmuje Luka. Mirjam Poterbin je prišla na Eurobasket, kjer je navijala za svojega sina in s tem pokazala, da ga še vedno spodbuja. ...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Berlin

Luka Dončić Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Luka Dončić

Zoran Dragić

Janja Garnbret

Luka Mesec