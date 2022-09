V Jakobu v Občini Pesnica je danes nogometašica med tekmo postala slabotna in omotična. Najprej so ji na pomoč priskočili gasilci, nato so jo reševalci prepeljali v UKC Maribor. Ob 16.33 so v naselju Zgornji Jakobski dol v občini Pesnica gasilci PGD Jakobski dol nudili pomoč nenadno obolelemu nogometašu na nogometnem igrišču do prihoda reševalcev NMP Maribor, poroča Uprava RS za zaščito in reševan ...