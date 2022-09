Od molka do odpiranja dialoga o nasilju in neenakosti med spoli RTV Slovenija V Mariboru te dni poteka izmenjevanje dobre prakse feminističnega gledališča zatiranih. To se je razvilo kot odgovor na nepravično družbo in kot prostor, kjer lahko zatirane raziskujejo zatiranje skozi gledališke tehnike in jih postavijo na oder.

Sorodno Oglasi Omenjeni Berlin

Maribor

MMC Najbolj brano Osebe dneva Janja Garnbret

Zoran Dragić

Luka Dončić

Luka Mesec

Primož Roglič