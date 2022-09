Iščejo predrzneže iz Tivolija Dnevnik V soboto dopoldne, bilo je okoli 10. ure, so policijo poklicali zaradi drzne tatvine v ljubljanskem Tivoliju. Skupina mlajših fantov je prišla do skupine fantov in punc, ki je sedela v parku, in jo, kot sporočajo iz policijske uprave, verbalno...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janja Garnbret

Zoran Dragić

Luka Dončić

Luka Mesec

Primož Roglič