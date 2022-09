Dragiša Drobnjak RTV Slovenija Poljsko krasi, kar krasi vsako ekipo, ki napreduje iz kroga v krog – borbenost in nepopustljivost. Ukrajinci so pokazali, da so boljši in imajo več kakovostnih posameznikov, ampak na koncu so Poljaki znali kaznovati vsako napako nasprotnika.

Sorodno

























Oglasi