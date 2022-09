Serije konec, Olimpija prvič poražena Dnevnik Nogometaši Olimpije so na zadnji tekmi prve četrtine prve slovenske lige po osmih zaporednih zmagah doživeli prvi poraz, s 3:4 na gostovanju v Celju. Zmagali so tudi Gorica v Sežani, Maribor v Ljubljani proti Bravu, Mura in Domžale pa doma proti...

