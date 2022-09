Posebna reševalna vaja: trk avtobusa in vlaka, tavajoči poškodovanci 24ur.com Več kot 300 pripadnikov vseh struktur zaščite, reševanja in pomoči se je v soboto zbralo na železniški postaji Kranj. Razlog pa - obsežna regijska reševalna vaja 'Železniška nesreča Kranj 2022', katere namen je bil preveriti in okrepiti usposobljenost za ukrepanje ob nesreči na železnici vseh nosilcev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v gorenjski regiji. Scenarij je predvideval ...

