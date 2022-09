Rok Možič: Brazilci so tretji, mi pa zgodovinsko četrti 24ur.com Ni lahko odleteti v tujino na zaključni turnir svetovnega prvenstva in izgubiti obe tekmi. Slovenski odbojkarji se v Ljubljano vračajo kot četrta reprezentanca sveta, a prehitro lahko pozabimo, da je to kljub porazoma proti Italiji in Braziliji največji uspeh slovenske odbojke v zgodovini svetovnih prvenstev. Igralci so, tako kot navijači razumljivo razočarani, a domov se vračajo dvignjenih glav....

