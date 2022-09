Na letalu s slovenskimi odbojkarji 24ur.com Čeprav je ura odbila že eno zjutraj, je bilo na letališču v Katovicah živahno kot podnevi. Najvišji fantje v terminalu so stali pred okencema številka 40 in 41 za prijavo na let. Potem pa je začelo odmevati: "Mi, Slovenci!" Čeprav so vedeli, da bodo v Ljubljano poleteli skupaj s potniki z navijaškega čarterja, se je na obrazih odbojkarskih reprezentantov vseeno izrisalo presenečenje....

Sorodno















Oglasi