Prestolnica je v soboto gostila tradicionalni praznik plezanja Triglav the Rock Ljubljana. Obračun svetovnih plezalnih asov je bil znova nad Ljubljanico, rekreativci pa so plezali po objektih in stavbah v mestu. Letošnji novi atrakciji sta bili balvan v zraku in dveh izzivih Dewesoft Kruder Challenge, ki imitirata plezalne pogoje in merita moč v rokah in predvsem prstih. Zmagovalca plezanja nad L ...