Umrl je španski knjižni velikan Javier Marias RTV Slovenija V 71. letu starosti je v nedeljo v Madridu umrl eden največjih španskih pisateljev Javier Marias, čigar dela so prevedena v več kot 40 jezikov in objavljena v 60 državah. Zanj so bile usodne posledice pljučnice.

