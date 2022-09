Kranjčanom jo je zagodlo zdravje, Jesenice že v polfinalu SiOL.net Hokejska zveza Slovenije (HZS) je sporočila, da za torek napovedana tekma četrtfinala pokala Slovenije 2022/23 med ekipama Triglav Kranj in Sij Jesenice zaradi bolezni v kranjski ekipi odpade. To pomeni, da so se železarji že uvrstili v polfinale slovenskega pokala.

