Po četrtem mestu na SP s prstom pokazal na Romuna SiOL.net Slovenski odbojkarji so v nedeljo s četrtim mestom sklenili odlične nastope na svetovnem prvenstvu. Kljub temu, da so Slovenci ostali brez medalje, so s svojim dosežkom, odnosom in igrami navdušili odbojkarsko javnost. "Četrto mesto na svetu je velikanski dosežek," po koncu prvenstva poudarja slovenski odbojkarski strokovnjak Samo Miklavc, ki je navdušen tudi nad delom, ki ga je v kratkem času na slovenski klopi opravil Gheorghe Cretu. "Takoj sta se ustvarili kemija in ljubezen na prvi pogled."

