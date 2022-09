Roglič: Počivam in razmišljam o prihodnosti 24ur.com Slovenski kolesarski as Primož Roglič v krogu družine zdravi rane po padcu v 16. etapi dirke po Španiji. Ne samo telesne, ampak tudi psihološke, saj ne skriva, da sta ga odstop in tudi dejstvo, da se ni mogel do konca boriti za zgodovinsko četrto zaporedno zmago, močno prizadela. Pet dni po hudem padcu in odstopu pa 32-letni Kisovčan že kuje načrte za prihodnost.

