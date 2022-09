GZS: Visoke cene električne energije povečujejo uvozno odvisnost Evrope Energetika.NET Visoke cene električne energije povečujejo evropsko odvisnost od Kitajske in ZDA, je opozoril glavni ekonomist GZS Bojan Ivanc prejšnji teden. Kot je pojasnil, je cena električne energije za leto 2023 9. septembra na budimpeštanski borzi znašala 560 evrov na MWh, kar je precej več kot na Kitajskem in v ZDA, kjer cene dosegajo 80 in 100 evrov na MWh in 5,8-krat več, kot je znašala cena električne energije v Evropi pred letom dni.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Gospodarska zbornica Slovenije

Kitajska

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Borut Pahor

Luka Mesec

Robert Golob

Goran Dragić