Omar Naber je lahko ponosen. Imel se je čast družiti s tem znanim igralcem TOčnoTO.si Omar Naber je objavil nov videospot za pesem, ki jo je posnel z mlado pevko Sašo Lešnjek. Omar Naber je nekaj dni nazaj izdal nov videospot, ki ga je producent Max Petač posnel v Logarski Dolini. V spotu poleg pevke Saše Lešnjek in Omarja nastopata znana slovenska igralca in sicer sta to Boris Cavazza in […] Omar Naber je lahko ponosen. Imel se je čast družiti s tem znanim igralcem was first posted...

Sorodno

































Oglasi