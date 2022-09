Policisti OKC PU Maribor so bili včeraj, 11. septembra 2022, dopoldan obveščeni o vlomni tatvini v stanovanjsko hišo na območju Maribora. Na kraju so policisti Policijske postaje Maribor I opravili razgovore in ogled kraja kaznivega dejanja ter prišli do ugotovitev, da je neznani storilec iz stanovanjske hiše odtujil nakit in denar ter s tem oškodoval lastnika za okoli 6.000,00 evrov. Policisti v tej zvezi nadaljujejo z zbiranjem obvestil.