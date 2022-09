Kranjski Domplan bo prenehal dobavljati zemeljski plin zurnal24.si Nekatere družbe, kot sta kranjski Domplan in velenjska komunala, bodo zaradi visokih cen zemeljskega plina na borzi in splošne energetske draginje prenehale dobavljati ta energent. Dobavitelji zemeljskega plina pa so medtem cene uskladili z vladno uredbo, ki je ceno za kilovatno uro zemeljskega plina postavila pri največ 0,073 evra.

