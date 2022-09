Ti ljudje bi radi bili ustavni sodniki SiOL.net Na poziv predsednika republike Boruta Pahorja za mesto ustavnega sodnika so prispeli trije predlogi. Prijavili so se Neža Kogovšek Šalamon, Andraž Teršek (ki se je za to mesto že prijavil, vendar ni bil uspešen) in Andraž Zidar. Pahor se bo o prijavah posvetoval z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti ter izbral kandidata, so sporočili z urada predsednika republike.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Andraž Teršek

Borut Pahor

ustavno sodišče Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Luka Dončić

Luka Mesec

Robert Golob

Janez Janša