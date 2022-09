Pogovori z vlado odloženi, ker "sindikati nimajo stika z realnostjo"? SiOL.net Vladna stran je v pogajanjih s sindikati javnega sektorja sklenila počakati na jesensko gospodarsko napoved Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar). Ocenjuje, da so trenutno pričakovanja sindikatov previsoka in da bodo potem, ko bodo objavljeni podatki o tem, kaj se dogaja v gospodarstvu, lažje zbližali svoje poglede.

