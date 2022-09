Zac Efron o agorafobiji: Preprosto ne hodim ven 24ur.com Zvezdnik filmov Srednješolski muzikal Zac Efron je pred kratkim v intervjuju razkril, da ne mara množic in se noče zadrževati v večjih skupinah ljudi. 34-letni igralec je tako svojim oboževalcem priznal, da trpi za agorafobijo. Ta se v večini primerov razvije kot zaplet panične motnje, pri njej pa gre za občutek ujetosti in brezizhodnosti, ljudje s to motnjo pa se bojijo tudi odprtih prostorov....

