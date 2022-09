Zoran Dragić bo šel po medaljo na vseh štirih, če bo treba Sportal Nesrečnik v slovenski košarkarski vrsti je, razumljivo Zoran Dragić, ki si je strgal mečno mišico in predčasno končal nastope na evropskem prvenstvu. A bo ostal s fanti do konca in verjame, da bo v nedeljo skupaj z njimi stopil na zmagovalni oder.

