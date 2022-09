Kotnikova in Lovšinovatretji v Utrechtu Dnevnik Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin se iz Utrechta na Nizozemskem, ki je gostil turnir prestižne serije Queen & King of the Court, vračata z osvojenim tretjim mestom in bronastim odličjem. Zmag so se veselili Nemki...

