Sloveniji 3,26 mrd EUR za gospodarsko konkurenčnost, digitalni prehod in podnebne cilje Energetika.NET Slovenija bo v obdobju 2021–2027 prejela 3,26 milijarde evrov sredstev kohezijske politike za podporo trajnostnemu razvoju gospodarstva. Podrobnosti in strategija za te naložbe so določene v sporazumu o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko Komisijo, ki je bil sprejet v ponedeljek, so sporočili iz Komisije.

