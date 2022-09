“Leva” in “desna” klet: “Kaj je to ironija na steroidih? – Ko se nad tem, da naj bi imel nek radijec še anonimni profil, po nareku razburjajo plačani troli stranke SDS” topnews.si Včeraj je bilo na družbenem omrežju Twitter pestro. Gorelo je zaradi razkritja, da za profilom Kajman Očalar skriva radijski novinar Jure Čokl. Zadevo so takoj pograbili mediji v orbiti največje opozicijske stranke SDS. Novinarja @RTV_Slovenija zasačili, kako je s pomočjo lažnega profila spodbujal sovražnost do nekdanje @vladaRS @JJansaSDS, aktualno pa koval v nebo! Pojasnila pričakujemo […]...

