Pahor postavil nova veleposlanika na Norveškem ter v Kuvajtu in Katarju RTV Slovenija V uradnem listu so objavljeni ukazi predsednika republike Boruta Pahorja o imenovanju Mihaela Zupančiča za novega veleposlanika na Norveškem in Natalie Al Mansour za veleposlanico v Katarju in Kuvajtu.

