Na Rogli bodo v prihodnje še popestrili turistično ponudbo. Podjetje Unitur je letos uspelo na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije. Za dobrih 11 milijonov evrov vreden projekt ‘Park Mašinžaga – 1. faza’ so pridobili 8 milijonov evrov nepovratnega denarja. Danes pa so v Zrečah z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjažem Hanom podpisali ...