Po najdbi rasistične zanke prekinili gradnjo predsedniškega centra Baracka Obame RTV Slovenija V Chicagu so do nadaljnjega prekinili gradbena dela predsedniškega centra Baracka Obame, saj so na gradbišču odkrili zanko za obešanje in sprožili policijsko preiskavo. Gre za rasističen simbol nasilja belcev nad temnopoltimi v ZDA.

Sorodno