Druga največja kripto borza na svetu FTX, ki je svojim uporabnikom ukradla osem milijard dolarjev, je v podjetju organizirala množične spolne orgije – Kriptoimperij Sama Bankman-Frieda je “vodila tolpa otrok na Bahamih”, ki so hodili drug z drugim, piše revija Fortune topnews.si Ena največjih platform za trgovanje s kriptovalutami FTX je v ZDA razglasila bankrot, glavni izvršni direktor in ustanovitelj podjetja Sam Bankman-Fried pa je odstopil s položaja, so danes sporočili iz podjetja. Bankrot je sledil odstopu konkurenčne platforme Binance od prevzema s težavami prežete družbe FTX. FTX je pravkar objavil to sporočilo na svojem kanalu […]...

