Potrebovala je kar nekaj časa, da je lahko stopila pred javnost SiOL.net Katarini Srebotnik, nekdanji slovenski teniški igralki, je v športni karieri uspelo, kar ni še nikomur na svetu. Tudi največjim zvezdnikom tega športa ne. Pravzaprav je spisala zgodovino svetovnega tenisa in zelo težko bo kdo ponovil njene izjemne uspehe, ki so jo med drugim uvrstili v Guinnessovo knjigo rekordov. Ob vseh svojih uspehih je ostala skromna. Denar je ni zanimal, nikoli ni delala računice, ampak je do zadnjega dneva tenis igrala z ljubeznijo. Še danes ga.

