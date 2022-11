Evropski predstavniki pozivajo Srbijo in Kosovo h kompromisom in spoštovanju dogovorjenega RTV Slovenija Napete razmere med Srbijo in Kosovom so v minulih dneh poskušali reševati tudi v Parizu, kjer sta se srbski in kosovski predsednik Aleksandar Vučić in Albin Kurti ob robu pariškega mirovnega foruma srečala s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom.

