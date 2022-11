Avstrijska družba v hoški obrtni coni slovesno odprla nov logistični center Lokalec.si V obrtni coni v Hočah je zaživel nov logistični center, neposredna tuja naložba, ki jo je razvila avstrijska družba GoAsset Development. V petek, 11. novembra 2022, so vrata logističnega centra odprli za obiskovalce in del prostorov predali novemu najemniku – Pošti Slovenije. Logistični center Hoče-Maribor je bil zgrajen v letu 2022 in je namenjen logistični dejavnosti. Obsega območje v velikosti ...

