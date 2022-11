Boris Popovič: “Koper bo varen in čist” Primorske novice Boris Popovič, ki se po štirih leti spet poteguje za položaj župana, na vrh prioritet uvršča varnost in čistočo. Pravi, da so z zavrnjeno Listo Zavedno Koper Patrika Grebla našli skupni jezik. “Pogovarjamo se o sodelovanju. Zagotovili so podporo našemu programu, saj sta si v nekaterih točkah podobna,” poudarja. V listi sicer potrjujejo pogovore, kaj več pa (še) ne.

