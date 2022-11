Le Washington do domače zmage, na preostalih tekmah slavili gostje 24ur.com Hokejisti Washington Capitals so v severnoameriški hokejski ligi NHL na domačem ledu premagali Tampa Bay Lightning s 5:1. Na preostalih tekmah so slavile gostujoče ekipe. Pittsburgh Penguins so bili s 4:2 boljši od Toronto Maple Leafs, San Jose Sharks so s 5:4 premagali Dallas Stars, Minnesota Wild pa je z 1:0 slavila proti Seattle Kraken.

