Nov mejnik kitajske vesoljske agencije: postavili so nov rekord SiOL.net Kitajsko tovorno vesoljsko plovilo Tianzhou-5 se je danes v rekordnem času uspešno izstrelilo in priklopilo na vesoljsko postajo Tiangong, so sporočili iz kitajske vesoljske agencije. Med izstrelitvijo rakete, ki je plovilo ponesla do postaje, in njegovim priklopom nanjo sta minili le okoli dve uri, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Sorodno