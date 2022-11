Lojze Bojanc, ki je gotovo podrl rekord po številu vodenj različnih prireditev in dogodkov v naši regiji in je med ljudmi zelo priljubljen, je postal abrahamovec. Najprej je za presenečenje poskrbela njegova psička Dolly, ki je skotila tri mladičke, potem pa še sosedje, ki so mu postavili mlaj in mu nazdravili. preberite več » ...