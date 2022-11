Po letu 2019 se je v Slovenske Konjice vrnilo martinovanje, ki je danes popoldne pred vinsko kletjo Zlatega griča. Poleg bogate lokalne vinogradniške in kulinarične ponudbe na stojnicah ter brezplačnih vodenih ogledov vinske kleti so v uvodnem delu ponudili tudi zanimiv kulturni program s tradicionalno ocenitvijo in blagoslovom letnika. V nadaljevanju sledi zabava z Ansamblom Banovšek. Reportaža b ...