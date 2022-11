V Avstriji strmoglavil toplozračni balon Lokalec.si V Avstriji je danes iz še neznanega vzroka strmoglavil toplozračni balon, pri čemer sta bili dve osebi huje, sedem pa lažje poškodovanih, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Vseh devet so prepeljali v bolnišnico, v pripravljenosti sta bila dva reševalna helikopterja. Kako in zakaj se je nesreča zgodila, po navedbah predstavnikov Rdečega križa ni jasno. Ranjene so sicer našli na dveh različnih lokacijah na širšem območju mesta Kirschlag v Spodnji Avstriji. vir: sta

