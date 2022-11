Delovna skupina za obravnavo romske problematike (zanjo so se, kot smo poročali, zavzeli župani občin jugovzhdne Slovenije) se je včeraj sestala na prvi seji, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Skupina si bo prizadevala za celovit pristop države pri reševanju kompleksne romske problematike, zagotavljanje dostojnih življenjskih pogojev ter aktivno vključitev Romov v družbeno življenje, so ...