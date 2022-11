V Hersonu ukrajinske vojake pričakali navdušeni prebivalci Dnevnik Potem ko so se ruske sile po navedbah Moskve v petek v celoti umaknile iz mesta Herson na jugu Ukrajine, so vanj vstopili ukrajinski vojaki, ki so jih pričakali navdušeni prebivalci. Posnetki prikazujejo ulice, polne ljudi, ki mahajo z ukrajinskimi...

