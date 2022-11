“Lahko dosežemo še večje dno, naši otroci si tega res ne zaslužijo,” so bili še na sicer levem POP TV med zadnjim soočenjem zgroženi nad početjem Glas Ljudstva in Protestne skupščine, kjer so v petek linčali nasprotnike Nataše Pirc Musar. “Res so padale težke besede: smrt janšizmu, štiri klofute na volitvah …” Vse to sta zakuhala Jaša Jenull in Tea Jarc. Nad včerajšnjim pogromom Jaše Jenulla in Te ...