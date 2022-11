Direktor ZD Velenje na lastno iniciativo in stroške po zdravnike v BiH 24ur.com Kar 33 družinskih zdravnikov je lani in letos zapustilo ljubljanski zdravstveni dom, ki je največji v državi. Kronično pomanjkanje družinskih zdravnikov pesti večino zdravstvenih domov po državi, skupaj bi jih potrebovali kar 300. Direktor zdravstvenega doma Velenje se bo zato na lastno iniciativo in lastne stroške po nove zdravnike odpravil v BiH. Tudi iz Ljubljane sporočajo, da bodo iskali zdra...

