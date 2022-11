Vroča Olimpija do jesenskega naslova SiOL.net Prvoligaške klube čakajo še zadnje obveznosti pred reprezentančnim premorom. Vodilna Olimpija je s kar 3:0 zmagala v Domžalah, s tem pa so si Zmaji že tri kroge pred zimskim premorom zagotovili jesenski naslov. Kot prva sta na zelenico stopila Bravo in Radomlje in se razšla z remijem (1:1). Maribor bo v času nedeljskega kosila gostoval v Sežani, nastop Josipa Iličića je še pod vprašajem, na derbiju 17. kroga se bosta udarila Celje in Koper, Gorico pa čaka zahtevno gostovanje v Murski Soboti.

