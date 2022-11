Moški v Ormožu stopil na šolski avtobus in se nasilno obnašal do otrok Svet 24 Ormoški policisti so v petek v popoldanskem času obravnavali 37-letnega moškega, ki je neupravičeno vstopil na šolski avtobus in se žaljivo ter nasilno obnašal do otrok.





