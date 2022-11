Demokrati ohranili večino v senatu – To pomeni, da so za zdaj na istem, kot so bili pred volitvami, ko je bilo razmerje moči v zveznem senatu 50 proti 50 topnews.si Ameriški mediji so demokratsko senatorko iz Nevade Catherine Cortez Masto sinoči razglasili za zmagovalko senatnih volitev v Nevadi proti republikancu Adamu Laxaltu, s čimer imajo sedaj demokrati po torkovih vmesnih volitvah sredi predsedniškega mandata v novem senatu zagotovljenih najmanj 50 sedežev. BREAKING NEWS: The Fox News Decision Desk can project that Democratic Senator Catherine Cortez […...

