Vnovič pa je blestel Luka Dončič in dosegel 49. trojni dvojček v karieri ter desetič letos presegel mejo 30 košev na tekmi. Zbral je 42 točk, 13 skokov in 10 podaj. Ob šesti zmagi na sedmi domači tekmi v sezoni je 20 točk k uspehu prispeval Spencer Dinwiddie, 19 pa Christian Wood. Prav Dinwiddie je bil ključni igralec tekme in na tesnem dvoboju v zadnjih dveh minutah in pol trikrat zadel za tri to ...