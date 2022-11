Brandon Nakashima zmagovalec turnirja Next Gen SiOL.net Američan Brandon Nakashima je zmagovalec teniškega turnirja Next Gen oziroma tenisačev do 21 let v italijanskem Milanu. V velikem finalu je ugnal Čeha Jirija Lehecko s 4:3 (5), 4:3 (6) in 4:2.

