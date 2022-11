Kralji z novo zmago trdno na drugem mestu zahodne konference 24ur.com Hokejisti Los Angelesa z Anžetom Kopitarjem so davi v severnoameriški hokejski ligi NHL premagali Detroit Red Wings s 4:3 in potrdili drugo mesto v pacifiški skupini in na zahodu. Po deseti zmagi so pri 21 točkah.

