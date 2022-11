Veliko težje, kot kaže končni rezultat, so do pete zmage v tej sezoni prišli rokometaši Krke, ki so doma s 30:25 premagali Dobovo. V zaključku tekme so ohranili zbranost in z delnim izidom 3:0 ušli na 27:23 ter tako dokončno zlomili odpor borbenih Posavcev. preberite več » ...